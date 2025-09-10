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Un joven quedó detenido por acceso indebido a cuentas bancarias. El sujeto pertenecía a la organización delictiva The Silent Wire, de los cuales hay varios detenidos. Y están a la orden del Ministerio Público.

La información de este caso fue suministrada por el comisario general Douglas Rico del CICPC.

Funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos, realizaron la detención de Alejandro José Vilchez Ramos (20), en Catia La Mar, estado La Guaira. Tras determinarse su participación activa con la organización delictiva The Silent Wire, dedicados al acceso indebido.

Detenido por acceso indebido a cuentas bancarias

Continuando con el trabajo de campo relacionado a estos hechos, se determinó que el detenido junto a siete personas detenidas previamente. Se dedicaban a vulnerar los sistemas de seguridad de las entidades financieras.

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Apoderándose del dinero, los cuales transfieren a distintas cuentas bancarias, a fin de obtener lucros económicos en perjuicio de las víctimas. Quedando ahora a disposición del Ministerio Público.

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