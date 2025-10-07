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Un sujeto de 37 años quedó detenido por actos lascivos en Guacara y ultraje al pudor. La información la dio a conocer el cuerpo policial de ese municipio ubicado en el eje oriental del estado Carabobo.

Funcionarios de PoliGuacara aprehendieron a un ciudadano identificado como Víctor Hernández (37 años). Tras ser sorprendido realizando actos indecorosos y de índole sexual en áreas públicas adyacentes a una cancha deportiva.

Detenido por actos lascivos en Guacara

Al ser verificado en el sistema SIIPOL, el detenido presentó historial por comercio de estupefacientes. La Policía Municipal de Guacara, reafirma su compromiso con la seguridad, protección de espacios públicos y el respeto a la integridad de todos los ciudadanos.

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