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Detenido por agredir a su pareja y destrozar el coche de su hijo de tres meses

By Redacción Carabobo
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Detenido por agredir a su pareja

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Un sujetó quedó detenido por agredir a su pareja en Caracas además de destrozar el coche de su bebé de tres meses. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales.

Un trabajo realizado por funcionarios de la Delegación Municipal La Vega, permitió la ubicación y detención de Luis Eduardo Flores Flores (34), en Antimano; municipio Libertador, Caracas, por violencia.

A través de las pesquisas, se pudo conocer que Luis, se encontraba junto a la víctima en las adyacencias del Centro Comercial La Villa, parroquia La Vega; municipio Libertador, Caracas, con su bebé de tres meses, cuando se originó una disputa entre ellos.

Detenido por agredir a su pareja y destrozar el coche de su hijo de tres meses

Por cuanto el hombre deseaba llevarse de manera arbitraria al bebé, sin embargo, la fémina no lo permitía, optando Flores, en arremeter contra la joven. Y posteriormente el coche del infante, lanzándolo varias veces contra una pared, tras un ataque de ira.

Asimismo, se pudo conocer que estos episodios de violencia habían ocurrido con anterioridad. Por lo que fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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