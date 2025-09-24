Un hombre identificado como José Antonio Pinto Guache, de 33 años, fue detenido por funcionarios de la Delegación Municipal Barinas del CICPC, por agredir con un arma blanca a su expareja y al actual compañero sentimental de esta.

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Por medio de las investigaciones realizadas por los efectivos, se conoció que el aprehendido tras no aceptar el fin de la relación, durante varios días estudió la rutina de la pareja y se dirigió a la vivienda del padre del nuevo novio de la mujer, ubicada en la Quebrada Seca, barrio El Indio, parroquia Alfredo Arvelo Larriva, donde una vez en el sitio, ingresó de forma violenta con una arma blanca tipo navaja, posteriormente, los atacó a ambos, ocasionándoles múltiples heridas.

Es por ello, que ambas victimas tuvieron que ser trasladados hasta un centro de salud; donde el hombre tras ser atacado por un arma blanca fue intervenido quirúrgicamente y permanece bajo estricta observación médica.

Por su parte, el agresor de arma blanca fue aprehendido por los funcionarios policiales y puesto a la orden del Ministerio Público para el proceso judicial correspondiente.