Compartir

Por apropiarse de un dinero de la empresa en la que laboraba quedó detenido un sujeto. La información fue dada a conocer por el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público de San Cristóbal.

Funcionarios de la Delegación Municipal San Cristóbal, realizaron la detención de Junior José Moreno Moreno (27), fue detenido en la parroquia La Concordia; municipio San Cristóbal, estado Táchira, por apropiarse del dinero de la empresa donde trabajaba.

Por apropiarse de un dinero de la empresa en la que laboraba

Mediante el proceso de investigación realizado, se pudo conocer que Moreno se valió de sus funciones como gerente de la empresa. Se apropió de más de 7 mil dólares y más de 31 mil pesos colombianos en efectivo.

NO DEJES DE LEER AHORA:Funcionario de la GNB falleció en la ARC al chocar contra remolque de una gandola

Producto de los pagos de las ventas a crédito que se realizaban en la empresa, por cuanto este era el encargado de recibirlos y no los reportaba. Haciendo goce del mismo, afectando el patrimonio de la empresa. Siendo puesto a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas