En el sector La Cordillera, parroquia San Carlos, municipio Colón, estado Zulia, fue detenido Ronaldo Antonio Gil Campos de 19 años, por la difusión de videos íntimos sin el consentimiento de su expareja.

La denunciante, manifestó que recibió mensajes de texto a través de la plataforma de Facebook donde le hacían referencia a la publicación de varios videos donde la víctima aparecía sosteniendo un encuentro íntimo con su expareja.

Al conocer esta información, funcionarios de la Delegación Municipal San Carlos del Zulia, realizaron las investigaciones técnicas y científicas, determinándose que Ronaldo, se había encargado de la difusión masiva de dicho material, como venganza contra la afectada, por cuanto esta no deseaba continuar la relación sentimental que había sostenido.

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.

