jueves, agosto 21, 2025
spot_img
PortadaSucesos

Detenido por difundir material íntimo de su expareja

By Lucciano Battiston
0
48
Difundió material íntimo de su ex pareja por no retomar la relación

Más del Autor

Lucciano Battiston
Lucciano Battiston
IOTA Latino
Compartir

En el sector La Cordillera, parroquia San Carlos, municipio Colón, estado Zulia, fue detenido Ronaldo Antonio Gil Campos de 19 años, por la difusión de videos íntimos sin el consentimiento de su expareja.

La denunciante, manifestó que recibió mensajes de texto a través de la plataforma de Facebook donde le hacían referencia a la publicación de varios videos donde la víctima aparecía sosteniendo un encuentro íntimo con su expareja.

NO DEJES DE LEER AHORA: Estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, surgió una discusión y lo asesinó a golpes

Al conocer esta información, funcionarios de la Delegación Municipal San Carlos del Zulia, realizaron las investigaciones técnicas y científicas, determinándose que Ronaldo, se había encargado de la difusión masiva de dicho material, como venganza contra la afectada, por cuanto esta no deseaba continuar la relación sentimental que había sostenido.

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Capturado un hombre por robo a mano armada en Miguel Peña

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceCactus24
Artículo anterior
Más de 250 personas fueron atendidas en la jornada La Caravana que Resuelve
Artículo siguiente
La quinta temporada de «Emily in Paris» se estrenará en esta fecha
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital