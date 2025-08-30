Por el intento de femicidio en contra de su pareja sentimental, los funcionarios de la División de Inteligencia Estratégica, detuvieron a un hombre en el estado Cojedes.
La víctima se trata de una adolescente de 17 años, que mantenía una relación con el aprehendido identificado con las iniciales J.V. El mismo, el día viernes 29 de agosto de 2025 en la calle Tinaquillo, del sector Samanes I, procedió a rociar gasoil a la menor con el fin de prenderle fuego.
Detenido por intentar prender fuego a su novia
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono marca Redmi, modelo Note 13 pro, color negro, que se presume era propiedad del agresor.
El caso ha sido puesto a la orden del Ministerio Público del estado Cojedes, quienes darán curso a las diligencias de ley en el marco de lo tipificado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA).
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