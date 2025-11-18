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Funcionarios del Cicpc, adscritos a la Delegación Municipal Valencia, en el sector Josefa Camejo, calle Páez, parroquia Urbana Los Guayos, municipio Los Guayos, estado Carabobo, aprehendieron a Gabriel Alexander Ruiz Urquiola (22), quien mantuvo en cautiverio a dos jóvenes (13) y (15).El caso lo dio a conocer el comisario general de la policía científica, Douglas Rico en sus redes sociales.

El caso se inició como persona desaparecida, luego que las víctimas fueran vistas por última vez en la parroquia Urbana Los Guayos; tras minuciosas labores de campo, experticias y entrevistas, se logró determinar que las jóvenes se encontraban compartiendo en una piscina donde conocieron al detenido y otro delincuente (36) en fuga, quienes luego de ganarse su confianza mediante destrezas y engaños se las llevaron hasta una vivienda del sector Josefa Camejo, donde bajo amenazas de muerte y valiéndose de su fuerza física, las obligaron a consumir sustancias psicotrópicas y abusaron sexualmente durante tres días.

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Las víctimas aprovecharon cuando uno de los antisociales salió de la vivienda y durante un descuido del otro criminal, huyeron; quedando Ruíz a la orden de la Fiscalía 21° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

El Cicpc informó que continúa tras la búsqueda del otro criminal, para ser aprehendido y puesto a disposición de la justicia venezolana.

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