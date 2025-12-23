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Fue detenido por porte ilícito de arma de fuego al sur de Valencia, la información la dio a conocer la Policía de Carabobo. Quedando el aprehendido a la orden del Ministerio Público para el proceso judicial.

Funcionarios del Cuerpo de Policía del estado Carabobo, adscritos al Centro de Coordinación Policial Valencia Sur 1. Lograron la aprehensión de un ciudadano en el sector Bella Vista 1, municipio Valencia, por presunto porte ilícito de arma de fuego.

Detenido por porte ilícito de arma de fuego

Durante labores de patrullaje en el Cuadrante CPEC-29, los efectivos de la Estación Policial Bella Vista realizaron la inspección corporal de un sujeto. A quien se le incautó un revólver calibre .38 sin cartuchos, oculto en la pretina de su vestimenta.

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El detenido, identificado como Edixon Alberto Reyes Pérez (40), fue trasladado a la sede policial y puesto a la orden del Ministerio Público, según lo instruido por la Fiscalía 32°.

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