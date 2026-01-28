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Un sujeto quedó detenido por presunta agresión y acoso a una adolescente en Naguanagua, estado Carabobo. La información la dio a conoce el Cuerpo de Policía Municipal de Naguanagua.

Funcionarios adscritos a la Estación Policial Municipal Naguanagua, estado Carabobo, aprehendieron al ciudadano denunciado por presunta agresión. Además de acoso en perjuicio de una adolescente de 12 años.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron durante una reunión familiar el día anterior, donde el sospechoso, identificado como Carmelo Antonio Quintana Henríquez (55 años); habría abordado a la menor de manera inapropiada.

Detenido por presunta agresión y acoso a una adolescente en Naguanagua

Propinándole un beso en la boca, sujetándola por la cintura, realizándole propuestas indecorosas y arrebatándole su teléfono celular. Para registrar su número personal con el fin de contactarla sin supervisión.

Tras recibir la denuncia, se conformó de inmediato una comisión policial que se desplegó hacia la dirección facilitada, logrando la ubicación y captura de Quintana Henríquez. Tras la inspección corporal reglamentaria, el sujeto fue trasladado a la sede de la Estación Policial Naguanagua para el procesamiento legal correspondiente.

El caso fue notificado al Ministerio Público para las investigaciones de rigor.

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