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Detenido por presunto delito de abuso contra menor de edad en Naguanagua

By Redacción Noticias24Carabobo
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delito de abuso contra menor de edad en Naguanagua
Foto: Policía de Carabobo.

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Redacción Noticias24Carabobo
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Hombre quedó detenido por presunto delito de abuso contra menor de edad en Naguanagua. Funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo, adscritos al Servicio de Investigaciones Penales (SIPEC); lograron la aprehensión de un ciudadano presuntamente implicado en el delito de abuso sexual sin penetración contra una menor de edad.

El procedimiento tuvo lugar en la Vivienda Rural de Bárbula, sector Fundación de Carabobo, avenida Principal, parroquia y municipio Naguanagua, estado Carabobo; aproximadamente a la 1:10 p.m., dentro del Cuadrante de Paz C-05 (CPEC).

La denuncia fue interpuesta por la ciudadana, madre de la víctima, quien manifestó que su hija de 11 años había sido objeto de actos lascivos por parte de un familiar cercano. Según lo relatado.

Detenido por presunto delito de abuso contra menor de edad en Naguanagua

Jhonnata Alexander Jiménez Rojas, de 39 años de edad, habría aprovechado su vínculo de confianza y la vulnerabilidad de la niña. Para inducirla a realizar actos de connotación sexual, conducta que fue revelada por la menor a su progenitora.

Gracias a la información suministrada y a la rápida actuación de los funcionarios actuantes, se logró la ubicación y detención del presunto agresor. Quien fue trasladado a la sede policial para las diligencias correspondientes.

El caso fue notificado de inmediato al Ministerio Público, siendo designado el Fiscal 21, para conocer la causa. El expediente quedó registrado y se dio inicio a la investigación conforme a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA).

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SourcePolicía de Carabobo
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