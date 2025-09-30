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Detenido por presunto homicidio en Flor Amarillo

By Lucciano Battiston
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Detenido por presunto homicidio en Flor Amarillo

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A través de un arduo trabajo de investigación en Flor Amarillo llevado a cabo por pesquisas de la Delegación Municipal Valencia, fue detenido un hombre involucrado en el homicidio de Argenis José Galarraga García (43).

Mediante el trabajo de campo en Flor Amarillo, los uniformados identificaron al ahora aprehendido como Osmer Andrés García Rangel (30), quien en compañía de Cristian Riera, amigo del occiso, fueron contratados por Douglas Reyes para que ubicaran un camión Chevrolet FVR, que mediante actos delictivos lo comercializaría en la República de Colombia.

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Es por ello, que Cristian aún por detener, el pasado 19 de julio, en complicidad con Omer, valiéndose de la amistad y de conocer que la víctima poseía uno, se aprovechó para trasladarlo hasta el sector Flor Amarillo, parroquia Urbana Rafael Urdaneta, municipio Valencia, estado Carabobo, donde en un descuido del fallecido,  lo despojaron del vehículo.

Posteriormente, Cristian le propinó un disparo, cegándole la vida de manera inmediata para luego huir del lugar. Por este hecho, hasta los momentos se logró la captura de Omer, quien fue aprehendido en Plaza de Toro, parroquia Urbana Santa Rosa, municipio Valencia, estado Carabobo, siendo puesto a la orden del Ministerio Público.

Hasta los momentos, las autoridades continúan con las investigaciones en Flor Amarillo  para ubicar y detener a los otros dos involucrados en el crimen.

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