Compartir

Un sujeto quedó detenido por profanar tumbas y robar cráneos, Jonathan Christ Gerlach de 34 años de edad está acusado del caso. Gerlach entraba a extraer huesos humanos desde el cementerio Mount Moriah.

El camposanto se encuentra abandonado a las afueras de Filadelfia y fue fundado en 1855. La agencia CNN y otros medios de Filadelfia dieron a conocer el caso. Este entraba al cementerio y profanaba las tumbas.

La policía encontró un vehículo, propiedad de Gerlach en el cual había huesos humanos. Incluso restos momificados como partes humanas en estado de conservación, enseguida comenzaron las investigaciones.

El cementerio es considerado uno de los más antiguos de ese país. Las investigaciones llevaron a los detectives hasta la casa de Gerlach. El detenido escondía con celo lo que guardaba en el sótano de su casa.

Detenido por profanar tumbas y robar cráneos en un cementerio

En la localidad de Ephrata estaba un sótano repleto de cuerpos en estado de momificación. Además de huesos humanos que estaban en el oscuro lugar, los mismos fueron extraídos de la casa del hombre.

Las investigaciones señalaron que el hombre había profanado cerca de 26 mausoleos como también bóvedas desde el pasado mes de noviembre. Hasta ahora Gerlach no ha explicado el motivo por el cual extraía los huesos desde el cementerio.

NO DEJES DE LEER AHORA: Terremoto de magnitud 6.2 sacude el suroeste de Japón

En la casa mantenía una unidad de almacenamiento adicional para mantener a los fallecidos. Además encontraron una bolsa con restos humanos, como herramientas las cuales utilizaba para abrir las tumbas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas