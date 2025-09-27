Compartir

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) de la Policía Municipal de Zamora, detuvieron a un sujeto en Villa de Cura (Aragua), por sustraer parte de un tendido eléctrico de una empresa de la localidad.

El aprehendido fue identificado como José Antonio Pereira Valero, y su detención se registró durante la tarde del pasado miércoles en el sector Los Colorados.

Según fuentes oficiales, comisiones del SIP-PMZ fueron notificados de una situación irregular en una compañía de la mencionada zona, y para confirmar se trasladaron hasta el lugar.

Allí avistaron a Pereira Valero que presuntamente estaba hurtando el tendido eléctrico para revender el cobre y obtener ganancias económicas afectando el patrimonio económico de la empresa que estaba siendo afectada.

Detenido por robo de tendido eléctrico

Inmediatamente los efectivos policiales lo detuvieron y lo trasladaron hasta el comando de la PMZ, incautando una tenaza, un cuchillo y una bolsa negra que en su interior tenía rollos de cables de diferentes dimensiones, colores y medidas.

Allí lograron identificarlo a través del Sistema Integrado de Información Policial (Siipol), y descubrieron que el individuo tiene antecedentes policiales, destacándose dos expedientes por hurto genérico común, robo y resistencia a la autoridad, entre los años 2005 al 2019.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público que se encargará de impartir justicia de lo ocurrido.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: