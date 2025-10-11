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Un hombre de 38 años de edad fue detenido por tomarle fotos a su vecina, de 43 años, mientras esta se hacía su aseo personal. El hecho se registró en Ciudad Orinoco, estado Anzoátegui.

El sujeto se subió por el paredón de la casa de la mujer y procedió a hacer las imágenes sin su consentimiento.

Detenido por tomarle fotos a su vecina

La víctima al percatarse de lo sucedido procedió a hacer la denuncia.

La detención del hombre fue hecha por funcionarios de Polianzoátegui, la mañana de este jueves 9 de octubre, en la Urbanización Villa San Gabriel.

Al detenido se le decomisó su teléfono celular, donde se encontraban las pruebas del delito.

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