Un individuo de 26 años de edad arriesgó su libertad al pretender burlar el pago de una comida con un capture falso y fue capturado por Policarirubana, en el estado Falcón.
El sujeto en cuestión, cocinero de oficio, y con domicilio en el callejón El Sol de Bella Vista (Punto Fijo) fue aprehendido en el sector Los Jardines, tras la denuncia interpuesta en su contra.
Los uniformados acudieron a Los Jardines y practicaron la detención del individuo de acuerdo con las características fisonómicas y su vestimenta.
Una vez concretada la aprehensión, el Servicio de Investigación Penal efectuó las diligencias pertinentes, notificando al fiscal de guardia sobre la causa que se adelanta.
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