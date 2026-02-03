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Quedó detenido el presunto homicida de la exfuncionaria de la PNB Wiliannys López. Encontrada la semana pasada sin vida, estrangulada y asfixiada en el sector Santa Cruz de Las Mercedes en el estado Yaracuy.

El sujeto de 40 años estaba buscando la manera de irse a Colombia para escapar de la justicia venezolana. El hombre conocía a la exfuncionaria, este le habría ofrecido supuestamente la cola en una moto.

Recordemos que Wiliannys salió de la casa de sus familiares e iba a una vivienda que compartía con su pareja. Esta fue encontrada sin pantalón y con signos de violencia, uno de los crímenes más sonados en los últimos días.

El hombre presuntamente habría abusado de la exfuncionaria de la Policía Nacional Bolivariana, dejando el cadáver abandonado en el lugar. Se espera que este sea presentado por las autoridades en las últimas horas.

Detenido presunto homicida de la exfuncionaria de la PNB en Yaracuy

Wiliannys habría sido asesinada el 22 de enero, luego fue encontrada sin vida en una zona apartada. Expertos forenses de Yaracuy fueron claves en las investigaciones de este triste hecho, el cual se suma a los femicidios que han ocurrido en el país.

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El hombre pretendió armar un crimen perfecto, pero el mismo fue resuelto en menos de una semana. Quedando ahora a la orden del Ministerio Público del estado Yaracuy.

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