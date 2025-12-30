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Detenido sexagenario por rapto y abuso sexual en Guanare. Una comisión policial del Cicpc, adscrita a la Delegación Municipal Guanare, detuvo a Huber Eliecer Fuentes Zúñiga (60), en la avenida Paseo Los Ilustres con avenida Simón Bolívar.

Por el delito de rapto y abuso sexual a una víctima especialmente vulnerable con discapacidad funcional e intelectual. Tras un intenso trabajo de investigación de campo, se logró determinar que este delincuente captaba a sus víctimas a través de las redes sociales.

Luego de ganarse su confianza se trasladaba hasta sus viviendas y bajo amedrentamiento las abusaba sexualmente. En esta oportunidad, el sexagenario luego que abusó sexualmente de su víctima (joven de 23 años).

Detenido sexagenario por rapto y abuso sexual en Guanare

Se la llevó sin el consentimiento de ningún familiar hacia el terminal de pasajeros Guanare, estado Portuguesa, con la finalidad de llevársela hasta la ciudad de Los Teques. Estado Miranda.

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Gracias a una denuncia formulada por un familiar de la víctima, se conformó una comisión policial que logró ubicarlos en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes. Siendo detenido y puesto inmediatamente a la orden de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa.

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