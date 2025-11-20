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Por el presunto delito de Porte ilícito de arma de fuego en Los Guayos quedó detenido un sujeto. Dijo la División de Inteligencia Estratégica del estado Carabobo en sus redes sociales hoy jueves 20 de noviembre de 2025.

Con el fin de dar respuesta al pueblo carabobeño en materia de seguridad, los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana; dieron captura a un ciudadano de 24 años por el presunto delito de porte ilícito.

Detenido sujeto por el presunto delito de porte ilícito de arma de fuego en Los Guayos

La aprehensión se llevo a cabo durante patrullaje estratégico en el sector El Roble, parroquia urbana Los Guayos, municipio Los Guayos de la entidad. Donde los funcionarios adscritos a la División de Inteligencia Estratégica del estado Carabobo, verificaron que el ciudadano poesía de manera ilícita un arma de fuego tipo escopeta.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía para enfrentar procesos judiciales correspondientes. Los patrullajes de la Policía Nacional Bolivariana van a continuar en todos los municipios del estado Carabobo.

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