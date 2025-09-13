El Fiscal General de la República, Tarek William Saab informó que el Ministerio Público (MP) del estado Sucre imputará, tras ser detenido por las autoridades correspondientes, a un sujeto por el delito de lesiones personales.
El individuo fue identificado como Yorfran Hernández, quien en la avenida Carupano, sin justificación alguna, agredió salvajemente a un colector de una unidad de transporte que posee una discapacidad.
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“El Fiscal General de la República Tarek William Saab @tarekwilliamsaabh, informa que fue #Aprehendido para ser #Imputado por el @mpublicove de Sucre, el ciudadano Yorfran Hernández, por el #Delito de Lesiones Personales, dicho sujeto en la avenida Carupano, sin justificación alguna, de manera cobarde agredió salvajemente a un colector de una unidad de transporte que posee una discapacidad #JUSTICIA”, cita la publicación emitida por el MP en su cuenta de Instagram.
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