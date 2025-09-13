PortadaSucesos

Detenido tras agredir a un trabajador con discapacidad

By Redacción Noticias24Carabobo
0
115
agredir trabajador discapacidad

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab informó que el Ministerio Público (MP) del estado Sucre imputará, tras ser detenido por las autoridades correspondientes, a un sujeto por el delito de lesiones personales.

El individuo fue identificado como Yorfran Hernández, quien en la avenida Carupano, sin justificación alguna, agredió salvajemente a un colector de una unidad de transporte que posee una discapacidad.

“El Fiscal General de la República Tarek William Saab @tarekwilliamsaabh, informa que fue #Aprehendido para ser #Imputado por el @mpublicove de Sucre, el ciudadano Yorfran Hernández, por el #Delito de Lesiones Personales, dicho sujeto en la avenida Carupano, sin justificación alguna, de manera cobarde agredió salvajemente a un colector de una unidad de transporte que posee una discapacidad #JUSTICIA”, cita la publicación emitida por el MP en su cuenta de Instagram.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Murió mujer al ser arrollada cuando paseaba a su mascota

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl Aragueño
Artículo anterior
Este lunes 15 de septiembre inicia el año escolar 2025-2026
Artículo siguiente
Detenida por explotar sexualmente a su hija a cambio de comida
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes