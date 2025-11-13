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Detenido tras hurtar cableado eléctrico de un comercio en Valencia

By Redacción Carabobo
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Condenado un sexagenario a esta pena por acto sexual con una niña -Detenido hurtar cableado eléctrico Valencia

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Un hombre fue detenido por funcionarios de la Delegación Municipal Valencia, por hurto de material estratégico.

El aprehendido responde al nombre de Geremy Alexander Aguilar Loreto (24), quien ingresó a las instalaciones de un comercio para sustraer cableado eléctrico, con la finalidad de obtener el cobre y comercializarlo.

Durante su detención, los efectivos del Cicpc, lograron incautar evidencias de importancia para el caso, como un saco contentivo de más de 7 kilos de cobre;

Se conoció que este sujeto además posee registros por violencia, por lo que fue capturado, en el sector Negro Primero, parroquia Urbana Los Guayos Los Guayos, estado Carabobo. El caso quedó la orden del Ministerio Público.

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SourceLa Calle
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