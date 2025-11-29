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Funcionarios de la Policía Municipal del Libertador, arrestaron en flagrancia a un hombre por el delito de hurto.

Los efectivos recibieron una denuncia, donde la víctima les informó que un sujeto hurtó su bicicleta rin 16.

Los uniformados tras conocer de la situación, conformaron una comisión para dar con la ubicación del involucrado. El mismo fue capturado en la Avenida Principal de El Porvenir, en Tocuyito, donde fue identificado como Noel Sardua Diaz.

Detenido por hurtar bicicleta en Tocuyito

​El aprehendido fue puesto a la orden del Ministerio Público, siendo notificado el Abg. Carlos Flores, Fiscal Provisorio Séptimo con competencia en Delitos Comunes, para las diligencias correspondientes.

​La Policía del Municipio Libertador continúa trabajando por la seguridad y tranquilidad de sus habitantes.

Asimismo, reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y la respuesta eficiente ante actos que atentan contra la vida y la propiedad de los habitantes del municipio.

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