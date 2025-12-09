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Detenido un colombiano por presunta fabricación ilícita de dólares falsos en Táchira. A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad Luis Eduardo Garzón, de nacionalidad colombiana; por su presunta responsabilidad en la fabricación ilícita de 10.200 dólares estadounidenses falsos.

Tal hallazgo ocurrió el pasado 22 de noviembre por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el Punto de Atención al Ciudadano de Peracal; ubicado en el municipio Bolívar del estado Táchira.

De acuerdo con la investigación, durante la citada fecha funcionarios de la GNB que desarrollaban labores de patrullaje en la referida zona; cuando dieron orden de alto a una unidad de transporte público que se dirigía hacia San Cristóbal; con el objeto de revisar a los pasajeros y sus respectivos equipajes.

Presunta fabricación ilícita de dólares falsos en Táchira

En la inspección de las pertenencias de Garzón se encontró dentro de un morral un total de 190 fajas de papel común; con el diámetro exacto de un billete de 100 dólares estadounidenses; además de un fajo de billetes falsos de la misma denominación que dejaban un total de 10.200 dólares falsificados.

Producto de los hallazgos, el hombre resultó aprehendido en flagrancia para ser dejado a disposición del Ministerio Público e iniciar el respectivo proceso penal. Durante la audiencia de presentación, la Fiscalía 33ª de Táchira imputó a Garzón por la presunta comisión de fabricación ilícita de monedas.

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Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 3º de Control en esa entidad andina dictó la referida privativa de libertad en contra del imputado y ordenó su reclusión temporal en el Destacamento 212 de la GNB; ubicado en San Antonio del Táchira.

A su vez, se acordó con la citada dependencia judicial la extracción del contenido de dos teléfonos que fueron incautados durante el procedimiento; a los fines de colectar más elementos de interés criminalístico.

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