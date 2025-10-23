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Quedó Detenido un colombiano por presunto abuso sexual de una adolescente en Cojedes. La información la dio a conocer el portal del Ministerio Público. A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad el colombiano Miguel Gregorio Zúñigas Benítez (23).

Por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una adolescente de 16 años de edad, hecho ocurrido el 17 de octubre de 2025. En el sector Caño Bendito del municipio Pao de San Juan Bautista del estado Cojedes.

Ese día, la víctima se encontró con el agresor en su vivienda para recibir unas prendas de ropa que le había ofrecido para la venta. Por lo que al llegar al lugar la amenazó con una arma de fuego, la amordazó y la abusó sexualmente.

Detenido un colombiano por presunto abuso sexual

Al día siguiente, la adolescente logró escapar del lugar en un descuido del joven y se encontró con una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que hacía recorridos por la zona. A la cual le indicó que Zúñigas Benítez la había mantenido en cautiverio por 24 horas y la había abusado sexualmente.

Posteriormente, los funcionarios policiales la trasladaron a un centro de salud cercano, cuyos galenos de guardia le efectuaron una evaluación médica. La cual confirmó que había sido abusada.

En consecuencia, los policías se dirigieron a la residencia del agresor, donde resultó aprehendido el colombiano luego de efectuar varios disparos contra los efectivos. En la audiencia de presentación, representantes de la Fiscalía 6ª de esa jurisdicción imputaron al hombre por la presunta comisión de violencia sexual agravada; amenaza agravada, privación ilegítima de libertad, porte ilícito de arma de fuego y resistencia a la autoridad.

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Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 1° de Control de Cojedes; dictó la medida de privativa de libertad contra Zúñigas Benítez, quien permanece recluido en la sede de la PNB del estado Cojedes.

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