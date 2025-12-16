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Quedó detenido un hombre en Valencia por asesinar a un hombre en el casco central de la ciudad. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Por el homicidio de Jorge Luis Flores Mijares (38), ocurrido el pasado 07 de diciembre, en el Casco Central, de Valencia. Funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias, aprehendieron a Juan Antonio Salas Merola (22), en la urbanización Las Acacias, parroquia San José, municipio Valencia, estado Carabobo.

Gracias al exhaustivo trabajo de investigación de campo y registros fílmicos, se determinó que el victimario sostuvo una acalorada discusión con la víctima. Por cuanto presuntamente éste mantuvo una relación sentimental con su actual pareja.

Detenido un hombre en Valencia por asesinato en el casco central

Salas interceptó a Flores cuando salía de un local nocturno y sin mediar palabras, lo golpeó brutalmente en la cabeza con un objeto contundente tipo piedra. Hasta causarle la muerte, para luego huir con rumbo desconocido.

Como evidencias se colectaron varias prendas de vestir utilizadas por el victimario al momento de cometer el hecho. El Cicpc informó que el detenido presentaba un registro policial por el delito de homicidio agravado. Quedando a la orden de la Fiscalía cuarta del Ministerio Público del estado Carabobo.

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