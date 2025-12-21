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Detenido un hombre por agredir a árbitro de fútbol de salón en Acarigua

By Redacción Noticias24Carabobo
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Detenido un hombre por agredir a árbitro de fútbol
Foto: SIP.

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Quedó detenido un hombre por agredir a árbitro de fútbol de salón en Acarigua, estado Portuguesa. El hecho ocurrió el viernes 19 de diciembre durante un encuentro en una cancha de la zona en la entidad llanera.

Jesús Daniel Hernández Mercado, de 21 años de edad, residenciado en el sector Campo Lindo de Acarigua cuando estaban en la cancha se acercó y golpeó fuertemente al árbitro. Enseguida atendieron al árbitro quien sufrió una fisura en la frente.

 

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Detenido un hombre por agredir a árbitro de fútbol

El Servicio de Investigación Penal se encargó de la detención del hombre y dejarlo a la orden del Ministerio Público por el delito de agresión.

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