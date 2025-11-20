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Detenido un hombre por presuntamente quemar el negocio de su expareja en Valencia

By Redacción Carabobo
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Jhosmar Jhoaldrin Zabala Pérez (34), señalado del caso. Foto: CICPC.

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Quedó detenido un hombre por presuntamente quemar el negocio de su expareja en Valencia, estado Carabobo. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Funcionarios de la Delegación Municipal Valencia, tras un minucioso trabajo de campo, realizaron la detención de Jhosmar Jhoaldrin Zabala Pérez (34). En el sector Brisas del Sur, municipio Valencia, estado Carabobo, por incendiar el negocio de su ex pareja.

Detenido un hombre por presuntamente quemar el negocio de su expareja en Valencia

Mediante las investigaciones del caso, análisis fílmico y entrevistas a la víctima, se pudo conocer que, Zabala, motivado que no aceptaba el fin de la relación. En venganza, se apersonó en el comercio de la fémina y, arrojó combustible al mismo para luego originar un incendio. Siendo puesto a disposición del Ministerio Público.

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