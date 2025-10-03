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Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), aprehendieron a un sujeto por el presunto delito de maltrato infantil en el San Mateo, municipio Bolívar estado Aragua.

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El ciudadano detenido fue identificado como Juan Antonio Blanco Nieves. La detención se produjo luego de que la madre del menor interpusiera la denuncia formal de presunto maltrato infantil en la Estación Policial Municipal.

Presunto maltrato infantil en San Mateo

Tras recibir la denuncia, una comisión se activó y se trasladó al sector de residencia del individuo en la jurisdicción de la parroquia San Mateo para proceder a su aprehensión.

El detenido por presunto maltrato infantil quedó a la orden del Ministerio Público para las diligencias legales correspondientes.

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