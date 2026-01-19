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Por sextorsión contra su expareja en Carabobo un hombre quedó detenido y a la orden del Ministerio Público. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias, realizaron la detención de Ronny Enmanuel Moncada Colmenarez (38). En el sector Vanceley, parroquia y municipio San Diego, estado Carabobo, por sextorsión contra su expareja.

Sextorsión contra su expareja en Carabobo

Mediante denuncia interpuesta por la víctima e investigaciones realizadas, se pudo conocer que, sujeto contactó a su expareja y la amenazó con publicar en redes sociales sus fotos íntimas si no accedía a pagarle 3 mil 300 dólares.

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Optando la afectada en ignorar esta solicitud, por lo que el hombre hizo llegar el material íntimo a las redes sociales del lugar de trabajo de la fémina. Perjudicando su integridad emocional. Por lo que fue apresado y puesto a la orden del Ministerio Público.

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