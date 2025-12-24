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Quedó Detenido un hombre por sextorsión y acoso en Anzoátegui, la información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de los Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Aragua de Barcelona, fue detenido Railer Francisco Acosta Fuentes (33). En el sector Casco Central, por sextorsión y acoso.

Al tener conocimiento del caso, los funcionarios realizaron un intenso trabajo de investigación de campo. Logrando determinar que el detenido no aceptaba la ruptura de la relación sentimental con la víctima, una dama de 42 años.

Detenido un hombre por sextorsión y acoso en Anzoátegui

Motivo por el cual utilizaba varias líneas telefónicas, para acosarla y presionar a para tener relaciones sexuales. Chantajeándola con subir fotos intimas a las redes sociales sino accedía a su propuesta.

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Al momento de su captura, tenía en su poder un arma blanca tipo cuchillo. Quedando el caso a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público.

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