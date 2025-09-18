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Le quitó la vida a su hermano en Petare y quedó detenido por el CICPC. La información fue suministrada por el comisario general de la policía científica Douglas Rico, el detenido pasó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Este, realizaron la detención de Ronny José Rodríguez Espinoza (40). Esto en el sector Carpintero, sector La Montañita, parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda.

Por fratricidio contra Robinson José Rodríguez Espinoza (48), su hermano mayor. El hecho ocurrió el pasado 17 de abril del 2024, tras sostener una discusión. Una fuerte discusión entre los hermanos, el primero de abril del 2024.

Detenido un hombre que le quitó la vida a su hermano en Petare

Cuando se encontraban consumiendo sustancias psicotrópicas, la misma se tornó acalorada, originándose una riña entre ellos. Procediendo Ronny en desenfundar un arma blanca, causándole una herida mortal a Robinson.

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Este fue llevado al Hospital Dr. Domingo Luciani, donde estuvo hasta el 17 de abril, cuando falleció. Quedando el caso a disposición del Ministerio Público.

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