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Quedó detenido un influencer en Táchira con presunta droga, armas y presuntos dólares falsos. El sujeto que es conocido en las redes como “Simón Boli” fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

Los uniformados encontraron en el carro del sujeto una dosis de presunta droga, como dólares estadounidenses y armas. Entre ellos pistolas, cargadores como chalecos blindados además de radios portátiles.

Detenido un influencer en Táchira con presunta droga, armas y dólares falsos

Fue incautado

Una pist○la Gl○ck 19.

Un cargad○r con ocho (08) cartuch○s calibre 9 mm sin percutir.

Dos (02) granadas de humo.

Dos (02) radios portátiles.

Un chaleco ant¡balas.

Un casco de kevlar.

También se retuvo una camioneta y cinco (05) teléfonos celulares.

En la acción fueron aprehendidos, además del mencionado influencer, tres (03) ciudadanos venezolanos, quienes se trasladaban desde la República de Colombia con destino a San Cristóbal.

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