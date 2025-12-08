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Detenido un profesor por presunto acoso en Maracaibo, el educador de 51 años está señalado del hecho y quedó detenido por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana. El hecho ocurrió en el sector 23 de enero, parroquia Cristo de Aranza en la capital zuliana.

Elvis José Hernedez Silva de 51 años era profesor en la Unidad Educativa Francisco Ochoa quedó detenido y a la orden del Ministerio Público. La madre de la menor interpuso la denuncia ante la PNB.

Detenido un profesor por presunto acoso en Maracaibo

Esto por comentarios inapropiados a través de la aplicación de Whatsapp por parte del docente hacia la menor. Luego de la denuncia una comisión de uniformados fue hasta la casa del educador donde quedó detenido. Por incurrir en un delito tipificado en la legislación venezolana vigente.

Estos casos se han multiplicado en gran parte del país, donde una gran cantidad de profesores han sido detenidos por presunto acoso a menores de edad. Siendo las entidades occidentales donde se han contabilizado el mayor número de denuncias.

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