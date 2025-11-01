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Funcionarios del CICPC, adscritos a la Delegación Municipal Tocuyito implementaron un dispositivo de seguridad en el sector 06, parroquia Tocuyito, municipio Libertador, estado Carabobo, donde durante un minucioso trabajo de investigación lograron ubicar y detener a Manuel Segundo Camacho Gil (51), quien se dedicaba al hurto en viviendas.

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La captura del antisocial se realizó luego que pesquisas de la Policía Científica recibieron diversas denuncias, motivo por el cual iniciaron minuciosas labores de campo, logrando constatar que este hombre esperaba que las viviendas se encontraran solas para ingresar sigilosamente y llevarse cualquier objeto de valor.

Al verificar los datos de identificación de Camacho ante el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), se determinó que se encontraba solicitado por el delito de posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Detenido por hurto en viviendas en Tocuyito

Además, presentaba siete registros policiales por hurto genérico común, hurto calificado, comercio detente sustancias estupefacientes psicotrópicas y porte, detención u ocultación de arma.

Los pesquisas recuperaron varios electrodomésticos pertenecientes a sus víctimas; quedando el caso a la orden de la Fiscalía Auxiliar 10° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

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