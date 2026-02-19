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Tras la culminación de estos carnavales, se pudo conocer de 17 ciudadanos detenidos por parte de Funcionarios del Cuerpo de Policía de Carabobo, que se encontraban solicitados. Los sujetos fueron capturados en diferentes entidades de la región carabobeña.

Detenidos en Carabobo estos Carnavales

Durante las jornadas de supervisión, los funcionarios lograron la aprehensión de ciudadanos vinculados a delitos de diferente índole, destacando los siguientes resultados:

Microtráfico: Seis ciudadanos fueron detenidos por el tráfico y distribución de sustancias psicotrópicas en diversas zonas del estado.

Solicitados por la ley: Gracias a las verificaciones en el sistema SIIPOL , se logró la captura de 10 personas que presentaban solicitudes activas por diversos delitos.

Delitos informáticos: Una ciudadana fue arrestada por la incautación ilícita de equipos telefónicos, presuntamente vinculados a actividades fraudulentas.

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Compromiso con la seguridad ciudadana

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad regional para mantener el orden público y la tranquilidad de las familias carabobeñas durante los asuetos nacionales. Las autoridades resaltaron que la vigilancia constante en los puntos de control y áreas turísticas.

Se espera que las labores de patrullaje preventivo se mantengan activas durante el resto de la semana. Asegurando así un retorno tranquilo a las actividades cotidianas.

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