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Detenidas 17 personas durante el fin de semana en Carabobo

By Lubin Molero
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Detenidos en Carabobo el fin de semana
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Durante el pasado fin de semana, la Policía de Carabobo contó con 17 ciudadanos detenidos que se encontraban solicitados por diversos delitos.

Los procedimientos se realizaron en el marco de una serie de operativos de seguridad y puntos de control desplegados de manera simultánea en los 14 municipios del estado, con el objetivo de reducir los índices delictivos.

Las detenciones fueron posibles gracias a la verificación inmediata de datos a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol). Tras detectar las alertas en el sistema, los oficiales procedieron a la aprehensión de los sujetos. Estos ahora deberán rendir cuentas ante la justicia por las causas pendientes que motivaron sus solicitudes.

Detenidos en Carabobo el fin de semana

El patrullaje preventivo se mantuvo activo en zonas comerciales, paradas de transporte público y sectores residenciales con mayor afluencia de personas. Según los reportes del cuerpo de seguridad, estas acciones buscan sacar de circulación a individuos con cuentas pendientes, fortaleciendo así la tranquilidad de las comunidades carabobeñas.

Finalmente, todos los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para el inicio de los procesos legales correspondientes.

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