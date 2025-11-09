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Detenidos dos hombres en Guacara por presunto delito de lesiones personales. Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) lograron la aprehensión de dos ciudadanos en el municipio Guacara, quienes están señalados por su presunta participación en el delito de lesiones personales.

Los detenidos fueron identificados como ​Veliz Toro Walfer José de 58 años y ​Veliz Toro Neuro Javier de 61 años.​ Ambos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para continuar con el debido proceso legal.

Detenidos dos hombres en Guacara por presunto delito de lesiones personales

Este procedimiento forma parte de las acciones permanentes que adelanta el CPNB en su firme compromiso con la seguridad y el bienestar del pueblo venezolano, reafirmando su labor en la prevención del delito y la protección ciudadana.

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