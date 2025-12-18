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Detenidos dos hombres por comercio de municiones en Naguanagua, ambos quedaron a la orden del Ministerio Público del estado Carabobo. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico.

Funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias, realizaron la detención de Jhoan Daniel Acosta Zambrano (20) y, Gregorio Orlando Bregante (31). Quien posee registros por homicidio intencional y, fuga de detenidos, por comercio de municiones.

Detenidos dos hombres por comercio de municiones en Naguanagua

Las comisiones del Cicpc se desplegaron en el Barrio González Plaza, parroquia y municipio Naguanagua. Donde detuvieron a los mencionados, quienes se dedicaban a la comercialización de municiones

Los hombres están señalados de comercializar presuntamente las municiones a las organizaciones y delincuentes de la zona, generando zozobra en la comunidad. Al ser detenidos, se ubicaron 21 municiones de distintos calibres; quedando a la orden del Ministerio Público.

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