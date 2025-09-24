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Quedaron detenidos sujetos por hacer motopiruetas, en el municipio Los Guayos, estado Carabobo. La información la dio a conocer la policía municipal de Los Guayos en un reporte en horas de la tarde de ayer martes 23 de septiembre de 2025.

Los sujetos fueron capturados en una de las vías del municipio, en una moto Bera color negro, la cual quedó retenida. Ambos quedaron a la orden del Ministerio Público para su proceso judicial.

Detenidos dos sujetos por hacer motopiruetas en Los Guayos

Recordemos que las maniobras indebidas están prohibidas tanto en Los Guayos, Carabobo como en toda Venezuela. De igual modo, llevar menores de diez años como parrillero, y solo se permite una persona como acompañante.

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Recuerda qué, las indicaciones policiales son para tu seguridad y la de todos. Es importante el uso del casco, certificado para la seguridad. De igual modo, el atuendo debe ser el acorde para andar en una motocicleta.

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