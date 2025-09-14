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Detenidos e imputados dos funcionarios por robo de cobre

By Redacción Noticias24Carabobo
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Detenidos dos funcionarios de la SUNACOOP

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El Ministerio Público informó la detención de dos funcionarios de la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), quienes fueron puestos bajo custodia por cometer diversos delitos.

Los detenidos fueron identificados como Daniel Indrigado y Alfredo Montilla, anunció a través de su cuenta de Instagram, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

Detenidos dos funcionarios de la SUNACOOP

El organismo tomó medidas contundentes ante un caso de corrupción que involucra el robo de material estratégico.

Las detenciones son el resultado de una investigación que destapó una red interna dedicada a la sustracción de bienes públicos para su venta ilícita.

La Fiscalía les imputó cargos por Apropiación o Distracción del Patrimonio Público, Tráfico Ilícito de Materiales Estratégicos y Agavillamiento.

Según la investigación, Indrigado y Montilla se apropiaron de recortes de material de cobre que eran propiedad de la Superintendencia Nacional de Cooperativas.

Su objetivo era venderlo en el mercado negro para obtener un beneficio económico personal, una práctica que es objeto de múltiples investigaciones en el país debido al alto valor de este tipo de recursos.

El Ministerio Público actuó rápidamente, logrando la privación de libertad de los dos sospechosos.

El caso continúa abierto, y las autoridades siguen trabajando para determinar si existen otros implicados en esta red delictiva.

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