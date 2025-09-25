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Detenidos padres e hijos por golpear a una mujer con bates en Carapita. Funcionarios de la del CICPC Delegación Municipal Caricuao, realizaron la detención de José Simón Guite Rivero (48); Elly Marbellin Palencia Mosco (44), Jery Alexander Guite Palencia (23) y, Joselin Gabriela Guite Palencia (20), por lesionar a mujer de 29 años con un objeto contundente comúnmente conocido como bate.

Las investigaciones iniciaron cuando Joselin, acudió al despacho policial, informando que había sido agredida, por lo que, al realizar el trabajo correspondiente, se determinó que la persona que estaba siendo denunciada por Joselin, había sido salvajemente agredida por los detenidos, motivado a problemas de convivencia en Carapita, parroquia Antímano, municipio Libertador, Caracas.

Detenidos padres e hijos por golpear a una mujer con bates en Carapita

Al ser detenidos, fueron verificados en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que José Guite, posee registros por Comercio Detente de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; también se conoció que la víctima se encuentra estable de salud. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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