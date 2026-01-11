Compartir

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Cojedes concretaron la captura de dos hombres y su madre, tras determinarse su responsabilidad en el abuso sexual continuado de una adolescente de 14 años.

La víctima, quien padece una condición especial, era sometida de forma recurrente a actos sexuales por parte de sus propios hermanos, jóvenes de 18 y 20 años de edad.

Según las investigaciones preliminares, estas agresiones se cometían bajo la mirada cómplice de la progenitora, una mujer de 39 años, quien permitía los abusos dentro de la vivienda familiar.

El caso salió a la luz gracias a la valentía de otra integrante del núcleo familiar. Una adolescente de 16 años, hermana de la víctima e hija de los agresores, acudió ante las autoridades para denunciar los hechos que, presuntamente, se venían suscitando desde hace más de dos años.

El Comisario Agusmil Fernando Mendoza, director de PoliCojedes, informó que tras recibir la denuncia, se conformó de inmediato una comisión policial para abordar la situación.

Las pesquisas, supervisadas por el comisario Héctor Alejos, director del SIP, confirmaron que no solo los hermanos participaban activamente en las agresiones, sino que la madre omitió su deber de protección, consintiendo el trato aberrante hacia su hija menor.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas