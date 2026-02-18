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Tres ciudadanos fueron detenidos por presuntamente estar vinculados a la contaminación ambiental en Cayo Los Juanes estos carnavales. El procedimiento se llevó a cabo durante el operativo Carnavales Felices y Seguros 2026, por funcionarios del Comando y Destacamento de Vigilancia Costera.

La acción policial se activó luego de que se viralizara un video en redes sociales donde se observaba a un grupo de personas utilizando grandes cantidades de espuma desde un yate. Práctica que se encuentra prohibida dentro de las áreas protegidas del Parque Nacional Morrocoy. Organizaciones como la fundación Azul Ambientalista denunciaron públicamente el hecho, calificándolo como un atentado contra el ecosistema marino.

Detenidos por contaminación en Cayo Los Juanes

Tras el despliegue de seguridad este martes 17 de febrero, las autoridades procedieron a la retención de la embarcación involucrada, de nombre «Reflection» (matrícula AGSP-RE-0442) y procedente de Puerto La Cruz.

Los detenidos fueron identificados como Eduardo José Pirela y Daniel Emiro Soto Castellano, responsables del yate, quienes quedaron a la orden del Ministerio Público por la presunta comisión de delitos ambientales.

Golpe a la comercialización ilícita

Además de los tripulantes, los uniformados capturaron a un ciudadano dedicado a la venta de estos productos dentro del parque. Durante el procedimiento se incautaron 21 envases de aerosoles y espumas de las marcas Twister, Bernice Gold y Cosminieve.

Las autoridades recordaron que estos químicos son altamente nocivos para los corales y la fauna marina. Con este procedimiento se busca recordar que la ley sanciona estrictamente el uso y expendio de materiales contaminantes en zonas protegidas.

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