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Funcionarios de la División de Investigaciones de Extorsión lograron la captura de Delinyer Daniel Suárez Chapellín (31 años) y Óscar Alejandro Álvarez Salcedo (31), acusados de extorsionar a una joven a cambio de no difundir material íntimo grabado sin su consentimiento.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por la víctima, ella sostuvo un encuentro con Suárez Chapellín, quien grabó imágenes y videos de carácter íntimo sin autorización. Posteriormente, ese contenido fue compartido con Álvarez Salcedo, quien ideó un plan de extorsión.

Utilizando líneas telefónicas internacionales, Álvarez se comunicó con la joven y le exigió el pago en criptomonedas para evitar que el material fuera enviado a su pareja sentimental.

La investigación determinó que el propio Álvarez se hizo pasar por un supuesto mediador para “ayudar” a la víctima a gestionar los pagos exigidos. Para ello, le mostró comprobantes falsos y le pidió que luego le reintegrara el dinero en su cuenta personal.

Además, el detenido le advirtió a la víctima que, si no lograba reunir el dinero, podía “cancelar la deuda” accediendo a mantener relaciones sexuales con él, manipulándola bajo la amenaza de que los videos íntimos serían difundidos.

Dos detenidos por extorsionar a una joven

Gracias a las labores conjuntas entre la Fiscalía 74 del Ministerio Público y la División de Investigaciones de Extorsión, ambos sujetos fueron ubicados y detenidos en la zona de La Boyera, municipio El Hatillo, estado Miranda.

En el procedimiento, las autoridades recuperaron dos teléfonos celulares que habrían sido utilizados para cometer el delito.

Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar si están vinculados a otros casos de extorsión bajo la misma modalidad.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar de inmediato cualquier intento de sextorsión o chantaje digital, ya que la rápida acción de la víctima permitió frustrar el plan criminal y llevar a los responsables ante la justicia.

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