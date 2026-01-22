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Quedaron Detenidos por falsificación de documentos de vehículos y alteración de seriales en Carabobo. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Funcionarios de la Delegación Municipal Puerto Cabello, realizaron la detención de Greiber José Fabiani Cullan (25) y, José David Pérez Mendoza (33). En la autopista El Palito – Sorpresa, en Puerto Cabello, por falsificación de documentos de vehículos y alteración de seriales.

Falsificación de documentos de vehículos y alteración de seriales en Carabobo

Tras un extenso trabajo de investigación, se pudo conocer que los detenidos tenían en su poder un vehículo, placa AA6D55O. El cual, al ser inspeccionado por los expertos en materia de vehículos, se determinó que le habían realizado la alteración de sus seriales.

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Con la finalidad de comercializarlo; asimismo, falsificaron los documentos de un Yamaha XT660, sin placa, el cual, habían comercializado por 3 mil dólares. Percatándose la víctima que dicha documentación era fraudulenta. Quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

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