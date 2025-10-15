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Quedaron detenidos por hurtar en un colegio de la parroquia El Recreo en Caracas. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales en las últimas horas.

Un procedimiento de investigación realizado por comisiones de la Delegación Municipal Simón Rodríguez, permitió la detención de Jermain Jackson Montesino Montesino (30); y, Javier Eduardo Parejo Vaamondez (24).

Tras determinarse de manera técnico – científica el hurto que perpetró en una unidad educativa ubicada en la parroquia El Recreo, Caracas. El proceso de investigación determinó que este dúo delictivo, ingresó en horas de la mañana al plantel.

Detenidos por hurtar en un colegio de la parroquia El Recreo en Caracas

Donde mediante destrezas sustrajeron diversos equipos, perjudicando el funcionamiento de la casa de estudio y a los niños que cursan estudios en el lugar. Su detención se generó en Pinto Salinas, parroquia El Recreo, municipio Libertador, Caracas.

En el operativo se recuperó parte lo sustraído, además, fue verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol); arrojando que Javier, posee registros por violencia física, resistencia a la autoridad y lesiones personales. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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