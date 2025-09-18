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Como parte de los recorridos de orden y seguridad que realizan los funcionarios del Servicio de Investigación Penal y la Brigada Motorizada de la Policía Municipal de San Joaquín, se logró la detención de dos sujetos por hurto de material ferroso.

Los aprehendidos, quienes tienen 22 y 26 años, fueron capturados durante labores de patrullajes en el sector El Remate, donde fueron denunciados por un ciudadano, quien informó a las autoridades que estas dos personas acababan de hurtar un material ferroso de su propiedad.

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Los uniformados una vez recibieron la información del robo de material ferroso, procedieron a su detención y tras ser avistados se les dio la voz de alto, además, les informaron sobre sus derechos.

Ambos jóvenes fueron verificados a través del Sistema Integrado de Investigación Policial (SIIPOL), donde se confirmó que uno de ellos presentaba un registro por violencia física y el otro por porte de armas.

Posteriormente, los dos individuos que hurtaron el material ferroso, fueron trasladados a un centro de salud para su evaluación médica, la cual determinó que no presentaban lesiones físicas. El caso fue notificado a la fiscalía correspondiente para iniciar los procedimientos legales pertinentes.

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