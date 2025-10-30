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El Servicio de Investigación Penal (SIP) de la Policía de Aragua detuvo en flagrancia a dos personas, un hombre y una mujer, presuntamente dedicadas al microtráfico de drogas en la parroquia Choroní, municipio Girardot del estado Aragua.

La aprehensión, resultado de denuncias vecinales y un trabajo de campo, desarticuló un punto de venta de estupefacientes en la costa aragüeña. Uno de los detenidos quedó identificado como Andrew José Jaramillo Acosta y una ciudadana.

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Al momento de la captura, los efectivos incautaron 124 gramos de presunta marihuana, distribuidos en cuatro (4) envoltorios; 15,55 gramos de presunta cocaína, contenidos en 49 envoltorios listos para la venta al menudeo.

Además, también incautaron una balanza electrónica, una motocarro, 1 bolso tipo morral, dos teléfonos celulares, una tijera e hilo y efectivo en divisas $24 (dólares americanos) junto a 200 bolívares, presuntamente producto de la actividad ilícita.

Microtráfico de estupefacientes en Choroní

Las evidencias recopiladas sugieren que los individuos conformaban una red de microtráfico que operaba en la zona turística. Luego de la acción policial, los dos aprehendidos y todo el material incautado quedaron a la orden del Ministerio Público.

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