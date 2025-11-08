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Funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo (CPEC), adscritos al Centro de Coordinación Policial Puerto Cabello, lograron la aprehensión en flagrancia de dos sujetos implicados en el robo de una moto, quienes utilizaron una artimaña para atraer a su víctima.

El hecho se registró aproximadamente a la 1:50 p. m. en la calle principal El Milagro, adyacente al Distribuidor La Belisa, parroquia Juan José Flores, dentro del Cuadrante de Paz P-12.

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De acuerdo con la reseña policial, los aprehendidos simularon estar accidentados a bordo de una moto. Cuando la víctima, identificada como Brayan Daniel Sánchez Ortega, de 21 años, se detuvo en un “acto de buena fe” para prestarles auxilio, los sujetos lo despojaron de su moto marca Bera y emprendieron la huida.

La comisión policial, que se encontraba en labores de patrullaje como parte del Despliegue Policial contra la Criminalidad enmarcado en la Gran Misión Cuadrantes de Paz, avistó al ciudadano agraviado, quien de inmediato señaló la dirección que tomaron los delincuentes.

Detenidos por robo de moto en Puerto Cabello

Tras una persecución, la Brigada Motorizada de Puerto Cabello logró darles alcance y concretar la aprehensión en flagrancia. Los ciudadanos detenidos fueron identificados como Yonaiher de Jesús Alvarado Ortiz, de 24 años, y Eduardo Antonio Chirinos Arriechi, de 36 años.

Como evidencias del delito, los funcionarios incautaron la motocicleta robada a la víctima, una moto de color gris, marca Bera, modelo SBR 150cc, y el vehículo utilizado por los victimarios, una moto de color negro, marca Empire, modelo Express 150cc.

Ambos sujetos, quienes no presentan registro policial, fueron puestos a la orden del Ministerio Público, con el abogado Salim Ghannam, Fiscal 9º, para el debido proceso legal.

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