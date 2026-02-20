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Tras las investigaciones en torno al robo ocurrido el pasado 22 de enero en un comercio del sector El Calvario, parroquia Candelaria municipio Valencia, el CICPC procedió con dos sujetos detenidos presuntamente implicados en el hecho.

Las pesquisas determinaron que Humberto Gabriel Vidal Suárez (30), hijo del dueño del local, habría planificado el asalto para sustraer la suma de 2 mil dólares en efectivo.

De acuerdo con el reporte policial, Vidal Suárez actuó en complicidad con Kelvin Acosta Angola (29). Siguen tras la captura de un tercer individuo sin identificar. El día del suceso, los sujetos ingresaron al comercio en horas de la madrugada, portando armas de fuego con las que sometieron al vigilante del recinto para concretar el robo de las divisas.

Detenidos por robo en comercio de Valencia

La captura permitió la ubicación de diversos elementos vinculados al caso, los cuales fueron puestos a disposición de la justicia.

Se localizó un arma de fuego, 10 envoltorios de presunta droga y un vehículo Fiat Uno, placa AL356EA. Presuntamente utilizado para el traslado de los involucrados. Además el sistema SIIPOL arrojó que ambos detenidos poseen antecedentes previos por delitos como robo de vehículos, hurto, posesión de estupefacientes y violencia.

Finalmente Los ciudadanos fueron remitidos al Ministerio Público del estado Carabobo. El organismo que se encargará de determinar las responsabilidades penales por el perjuicio económico contra el propietario del local.

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